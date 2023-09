Depois de seca histórica, chuvas torrenciais na Espanha deixam mortos e desaparecidos

Após meses de uma seca considerada histórica, a Espanha foi atingida por chuvas torrenciais que deixaram dois mortos e três pessoas desaparecidas. Uma criança de dez anos conseguiu escapar de morrer afogada se agarrando a uma árvore. As condições meteorológicas, que afetam o país desde este fim de semana, atingiram particularmente as regiões de Madri e Castilla-La Mancha (centro), onde as chuvas caíram durante a noite de domingo (3) para segunda-feira (4).

O governador da região de Castilla-La Mancha, na Espanha, Emiliano García-Page, anunciou na manhã desta segunda-feira nas redes sociais “a morte de duas pessoas na província de Toledo”, nas localidades de Casarrubios del Monte e Bargas. Ele não deu detalhes sobre as circunstâncias das mortes.

Perto de Toledo, estão em curso buscas para encontrar uma "mulher desaparecida na sequência da cheia de um rio em Valmojado", disse à AFP um porta-voz da Guarda Civil, enquanto um helicóptero foi enviado para resgatar pessoas que se refugiavam nos telhados de suas casas.

Na região de Madri, um homem também era procurado, após ter sido arrastado durante a noite em seu veículo pelo aumento do nível das águas de um rio na localidade de Aldea del Fresno. Seu filho de 10 anos, que viajava com ele, foi resgatado após encontrar abrigo em uma árvore, disseram as autoridades. A mãe e a irmã, que também estavam no veículo, já haviam sido resgatadas anteriormente.

“Estamos inspecionando o rio para tentar localizar o veículo”, disse Javier Chivite, porta-voz dos serviços de emergência da região de Madri, à televisão pública.

“A pobre [criança] passou a noite inteira empoleirada numa árvore”, disse a governadora da região de Madri, Isabel Diaz Ayuso, em visita a Aldea del Fresno, uma das localidades mais afetadas.

Segundo um fotógrafo da AFP no local, várias pontes desabaram nesta cidade localizada a oeste da capital espanhola e torrentes de lama subindo do leito do rio arrastaram muitos carros. Um homem de 83 anos, “levado pela correnteza” na cidade vizinha de Villamanta, também é procurado, segundo a Guarda Civil.

Primeiro-ministro pede “cautela”

O primeiro-ministro Pedro Sanchez lançou um “apelo aos cidadãos para continuarem a agir com cautela” na manhã de segunda-feira.

Nas regiões afetadas, muitas estradas foram interrompidas. O tráfego ferroviário está temporariamente suspenso desde domingo (3) e continua gravemente perturbado, especialmente entre Madri e a Andaluzia e na costa do Mediterrâneo.

Em Madri, estas chuvas torrenciais levaram também ao encerramento temporário de várias linhas de metrô. Embora as precipitações tenham diminuído um pouco na segunda-feira, a Agência Meteorológica Nacional manteve sete regiões em alerta, incluindo Madri, Castilla-La Mancha, Catalunha, Ilhas Baleares e País Basco.

As autoridades de Madri recomendaram aos quase sete milhões de residentes da região que priorizem o trabalho remoto e evitem deslocamentos desnecessários à capital.

No domingo, os madrilenhos receberam um alerta de emergência em seus celulares acompanhado de um sinal sonoro alto, inédito na Espanha, os convidando a ficar em casa.

“Devemos estar satisfeitos por existir uma opção de comunicação eficaz com os cidadãos em caso de uma emergência grave (...) para que os cidadãos possam aplicar as medidas necessárias”, disse Javier Chivite, em resposta às críticas levantadas por esta mensagem em massa.

País na linha da frente do aquecimento global e com 75% do seu território ameaçado pela desertificação, a Espanha é regularmente atingida por chuvas torrenciais no final do verão e no outono, que penetram no solo e provocam elevação dos leitos de rios.

Este fenômeno, chamado de "Dana" pelos meteorologistas ("depressão isolada em níveis elevados"), às vezes tem consequências dramáticas. Em 2018, 13 pessoas morreram na ilha balear de Maiorca.

