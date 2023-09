Kim Jong-un e Putin vão se encontrar na Rússia para negociar venda de armas, diz Washington

Moscou não confirmou, nesta terça-feira (5), a informação divulgada pela Casa Branca na segunda-feira (4), que o dirigente norte-coreano Kim Jong-un irá à Rússia para negociar com o presidente Vladimir Putin sobre vendas de armas de Pyongyang para Moscou. O encontro entre os líderes estaria previsto para a próxima semana, segundo Washington.

Nicolas Rocca,correspondente da RFI em Seul.

Para sua primeira saída oficial do território norte-coreano desde o começo da pandemia de Covid-19, Kim Jong-un teria escolhido a Rússia. Há várias semanas, os Estados Unidos anunciam que um acordo de armamentos entre os dois países é iminente. Nesta segunda-feira, Washington afirmou que a negociação poderia se concretizar com um “encontro diplomático do mais alto nível”.

“Como nós já havíamos dito, as negociações entre a Rússia e a Coreia do Norte sobre o fornecimento de armas progridem ativamente”, declarou Adrienne Watson, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. “Nós sabemos que Kim Jong-un deseja que estas negociações continuem, com um encontro diplomático do mais alto nível na Rússia”, acrescentou, em um uma mensagem à imprensa.

Semana passada, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, havia manifestado preocupação com o avanço rápido das negociações entre os dois países e pedido à Coreia do Norte para “cessar as discussões”.

Moscou não confirmou a realização do encontro. "Não, não podemos [confirmar], não temos nada a dizer sobre este assunto", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a jornalistas nesta terça, em resposta às informações da Casa Branca.

Trem blindado

De acordo com o jornal New York Times, o encontro entre os chefes de Estado poderia acontecer em Vladivostok, cidade russa próxima da fronteira com a Coreia do Norte.

Citando fontes americanas e de países aliados, o diário detalhou o programa da viagem: Kim Jong-un iria à cidade de Vladivostok, na costa leste da Rússia, onde será realizado de 10 a 13 de setembro o Fórum Econômico Oriental.

Ainda de acordo com o jornal, Putin vai tentar garantir o envio de munições como projéteis de artilharia e mísseis antitanques. Enquanto isso, Kim Jong-un espera conseguir tecnologias para satélites e submarinos nucleares da Rússia.

Mais isolado do que nunca, nos últimos quatro anos, o país também poderia receber ajuda alimentar. Esta proposta de cúpula entre os dois líderes foi apresentada por Sergei Shoigu, quando visitou Pyongyang em julho. A primeira visita de um ministro da Defesa russo na Coreia do Norte depois da queda da União Soviética já indicava as intenções de Moscou.

A visita do Shoigu na Coreia do Norte, onde participou num desfile militar ao lado de Kim Jong Un para “tentar convencer Pyongyang a vender munições de artilharia à Rússia”, foi duramente criticada por Washington.

(Com AFP)

