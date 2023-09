Veneza vai cobrar 5 euros para entrar na cidade a partir de 2024

A cidade italiana de Veneza vai experimentar a partir do ano que vem uma medida para reduzir o turismo de massa. Será cobrada uma taxa de €5 (R$ 27) para viajantes que quiserem passar o dia na cidade. A medida será testada por 30 dias, anunciaram autoridades municipais na terça-feira (5).

Uma fila de gôndolas com turistas nos canais de Veneza, na Itália.

Em uma fase experimental, o sistema deve ser aplicado durante feriados e períodos de férias de primavera e verão europeus, momentos de maior procura por turistas.

A taxa será cobrada de visitantes que não vão dormir em um hotel da cidade e tenham mais de 14 anos. Ficarão isentos moradores, trabalhadores não residentes, estudantes e turistas que pernoitarem na cidade.

O objetivo é reduzir o número de turistas que passam apenas um dia em Veneza. "É necessário regular o fluxo de turistas em alguns períodos, mas isso não significa fechar a cidade", ressaltou o prefeito, Luigi Brugnaro. "Veneza estará sempre aberta a todos."

A decisão finda um longo debate de quatro anos no Conselho Municipal de Veneza. Os conselheiros devem ainda votar nas próximas semanas detalhes dessa regra, como o calendário da taxa e se será estipulado um número máximo de turistas que poderão entrar em Veneza nesses dias.

10 mil turistas por dia

A cidade histórica, que tem uma população de cerca 50 mil pessoas, recebe em média 10 mil visitantes por dia.

O turismo de massa tem causado diversos problemas para os moradores e para as estruturas de Veneza. Em julho, a Unesco recomendou que Veneza fosse incluída na lista de Patrimônios da Humanidade Ameaçados. A agência da ONU dedicada à Cultura afirma que a Itália não tem agido suficientemente para proteger a cidade dos impactos do aquecimento climático e do turismo de massa.

A nova taxa pode proporcionar à cidade até €1,5 milhão de receita suplementar, de acordo com o jornal italiano Corriere della Sera.

A vereadora Simone Venturini garante, no entanto, que o projeto não visa o lucro - a taxa cobrirá apenas os custos do sistema -, e a encontrar "um novo equilíbrio entre os direitos de quem vive, estuda ou trabalha em Veneza, e os de quem visita a cidade".

A multa estipulada para quem não pagar a taxa de entrada na cidade será de €50 (R$ 267) a €300 (R$ 1.600).

(Com informações da AFP)

