Show de DJ em Nice reúne multidão e aumenta temor de segunda onda da Covid-19 na França

Concerto do DJ The Avener lota o Passeio dos Ingleses (Promenade des Anglais), em Nice, no sul da França, na noite de sábado (11). AFP

Texto por: Maria Paula Carvalho 3 min

Enquanto infectologistas alertam que grandes aglomerações podem resultar em uma segunda onda do coronavírus, um show do DJ francês The Avener, neste sábado (11), em Nice, causou preocupação e surpresa. As imagens da festa percorreram as redes sociais, junto com comentários de indignação dos internautas.