Darkweb: um dos pedófilos mais procurados do mundo é preso em zona rural da França

A justiça francesa anunciou nesta segunda-feira (13) a prisão de um homem suspeito de administrar portais de pornografia infantil na "darkweb", a parte oculta da internet. Procurado há anos e acusado de pedofilia, ele foi encontrado em uma zona rural da França.

Publicidade Leia mais

O francês de 40 anos foi preso em 7 de julho perto de Bordeaux (oeste), segundo um comunicado do Ministério Público. As autoridades o descreveram como sendo uma das "dez pessoas mais procuradas" no mundo por pedofilia internacional na "darkweb". Ele teria um papel ativo na produção de fotos e vídeos de pornografia infantil colocados à disposição de milhares de pessoas.

O homem é acusado de "difusão organizada" e de "detenção e gravação" de imagens de pornografia infantil, assim como de "estupros incestuosos cometidos contra um menor por um ascendente" e "agressões sexuais incestuosas contra um menor de 15 anos por um ascendente", afirmou o MP de Bordeaux no comunicado. Ao ser detido, ele reconheceu as acusações e foi colocado em prisão preventiva.

Pai de família acima de qualquer suspeita

As autoridades ficaram surpresas com o perfil do suspeito: casado, pai de família e com um emprego estável, ele trabalhava em uma repartição pública local. Segundo Eric Bérot, chefe de serviço de pressão à violência (OCRVP na sigla em francês), divisão da polícia que o procurava desde 2014, ele “podia ser qualquer um”.

Sua detenção foi realizada por equipes da polícia francesa em colaboração com a Europol, que dispõe de um serviço especializado na luta contra as redes de pornografia infantil internacional na darkweb.

Segundo a polícia ele foi preso em sua própria casa, em plena zona rural. “É surpreendente. Não é o que se imagina quando procuramos um dos principais animadores mundiais da área da pedofilia infantil na darkweb”, disse um dos investigadores.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro