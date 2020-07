Vídeo: presidente Macron é abordado por coletes amarelos durante passeio e pede para eles serem “legais”

O presidente francês, Emmanuel Macron, durante a cerimônia militar do 14 de julho, em Paris. POOL/AFP

Texto por: RFI 3 min

Em um vídeo que foi postado na página Facebook “Gilet Jaunes info” (Coletes amarelos informação), na terça-feira (14), o presidente Emmanuel Macron é interrogado por um grupo de coletes amarelos, enquanto passeia com sua esposa, Brigitte, no Jardim de Tuilleries, em Paris. O presidente quebrou as regras de segurança e conversou com as pessoas, que pediam sua demissão.