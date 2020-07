Nantes: fogo atinge mais uma catedral gótica na França

Bombeiros lutam contra fogo na Catedral de São Pedro e São Paulo, em Nantes, França (18/07/20). REUTERS - STEPHANE MAHE

Texto por: RFI 2 min

Um incêndio na manhã deste sábado (18) na Catedral de Nantes, do século 15, no oeste da França, mobilizou 60 homens do corpo de bombeiros. O fogo já foi controlado e destruiu principalmente o órgão da igreja.