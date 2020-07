Paris abre suas “praias” no rio Sena com medidas extras de proteção

As piscinas de la Villette, no rio Sena, nesta sexta-feira (17), véspera da inauguração do evento Paris Plages 2020. RFI / Yoram Melloul

Texto por: RFI 3 min

Começou neste sábado (18) a 19ª edição do projeto Paris Plages, que transforma a beira do rio Sena em uma espécie de praia, com direito a mergulhos e banho de sol. Esse ano, porém, o evento foi adaptado às medidas de proteção exigidas para conter a epidemia de Covid-19.