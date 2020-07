Polícia interroga suspeito sobre incêndio que destruiu parte de catedral gótica de Nantes

Incêndio atingiu catedral de Nantes no sábado, 18/07/20. AP Photo/Laetitia Notarianni

Texto por: RFI 2 min

No dia seguinte ao incêndio que atingiu a catedral gótica de Nantes, no oeste da França, um voluntário da diocese estava sendo interrogado neste domingo (19). As chamas destruíram principalmente vitrais e o órgão da igreja.

Publicidade Leia mais Enquanto isso, a polícia científica tenta determinar as causas do incêndio. O voluntário “era encarregado de fechar a catedral sexta-feira à noite e os investigadores querem determinar certos elementos do que essa pessoa fez no período”, explicou Pierre Sennès, procurador da República de Nantes. Os investigadores querem ouvir esse homem “sobre as condições de fechamento da catedral” São Pedro e São Paulo, mas Sennès explicou que “qualquer interpretação sobre o envolvimento dessa pessoa na realização do ato é prematura e precipitada”. Lembranças tristes de Notre Dame O fogo de sábado (18) destruiu vitrais e objetos de arte, incluindo o grande órgão do prédio. O incêndio reacendeu as lembranças dolorosas do incidente em Notre Dame de Paris, em 15 de abril de 2019, mesmo que o fogo em Nantes tenha sido controlado rapidamente. Nenhum sinal de entrada forçada dos acessos exteriores foi constatado, lembrou ontem o procurador. Segundo o padre Hubert Champenois, reitor da catedral, “tudo estava em ordem” na sexta-feira à noite. “Toda noite, antes de fechar a igreja, é feita uma inspeção completa”, declarou. Mas as questões sobre o incêndio são muitas, pois foram identificados “três pontos de chamas distintos” no interior da catedral. Entre o grande órgão, que fica contra a fachada no primeiro andar, e os outros dois focos, é praticamente quase toda a distância da catedral – os pontos estão em distâncias consequentes um dos outros”, declarou ontem o procurador. Um extenso perímetro de segurança foi colocado diante da catedral para manter os curiosos à distância, constatou um fotografo da AFP. Desde a tarde de sábado, especialistas em incêndios do laboratório da polícia científica e técnica trabalham para determinar a origem do incidente, qualificado de “incêndio voluntário”. O primeiro-ministro francês, Jean Castex, acompanhado dos ministros do Interior, Gérald Darmanin, e da Cultura, Roselyne Bachelot, estiveram ontem em Nantes. Eles elogiaram a devoção e o profissionalismo dos bombeiros mobilizados. Castex prometeu que o Estado “fará sua parte” na reconstrução, que ele espera que aconteça “o mais rápido possível”. A construção da catedral, de estilo gótico durou vários séculos, de 1434 a 1891. NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro Acompanhe todas as notícias internacionais baixando o aplicativo da RFI