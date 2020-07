Vídeo: Crianças saltam de prédio em chamas e são salvas por vizinhos na França

Garoto fica pendurado na janela do apartamento em chamas, no 3° andar do prédio. Ele é segurado pelo irmão, antes de ser solto no ar e recepcionado pelos moradores do bairro.

Duas crianças escaparam praticamente ilesas de um incêndio na tarde de terça-feira (21) em Grenoble, no sudeste da França. Eles pularam de um apartamento em chamas no terceiro andar de um prédio e foram salvas caindo nos braços dos moradores do bairro.

Um vídeo da cena, filmado a partir de outro prédio do bairro popular de Villeneuve, mostra a impressionante queda. Nas imagens é possível ver o apartamento em chamas e um menino de 3 anos do lado de fora da janela, segurado por seu irmão de 10 anos.

Uma espessa fumaça preta é vista saindo das janelas do apartamento enquanto os moradores gritam de medo e pedem para que a criança mais velha jogue o mais novo. O garoto segura o irmão apenas pelas roupas por alguns instantes, antes de soltá-lo no ar.

No térreo, várias testemunhas, entre eles alguns vizinhos, conseguem apanhar o garoto evitando o impacto no solo. Em seguida, o irmão de 10 anos pula pela mesma janela e também tem a queda de uma altura de cerca de 15 metros amortecida pelos moradores do bairro.

Segundo os bombeiros, ambos estão milagrosamente ilesos. Eles foram hospitalizados por inalação de fumaça, assim como outras 17 pessoas no edifício.

Dois dos homens que os salvaram as crianças foram levadas às pressas para o hospital com ferimentos no antebraço, provocados pelo impacto ao recepcionar o peso das crianças. Desde que as imagens viralizaram, eles estão sendo tratados como heróis pelos vizinhos.

“Foi muito violento e dói muito, mas isso não importa", resumiu nesta quarta-feira (22) Athoumani Walid, um dos moradores que salvou as crianças, com braço engessado por caso do choque. "O que importa é que são crianças e vidas que foram salvas. Os ferimentos vão passar”, diz o jovem.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. A polícia também não deu informações sobre os pais das crianças e porque elas estavam sozinhas quando o apartamento pegou fogo.

O episódio de Grenoble está sendo comparado por alguns ao feito de Mamoudou Gassama, que escalou um prédio em Paris para salvar uma criança pendurada no balcão de um apartamento en 2018. Imigrante clandestino, o autor do salvamento ficou conhecido como “Homem-aranha” e ganhou a nacionalidade francesa.

(Com informações da AFP)

