Pandemia: Governo francês investe 6,5 bilhões de euros para ajudar recém-formados a encontrar emprego

Os estudantes que ingressam este ano no mercado de trabalho vão contar com incentivos do governo para não ficarem desempregados em meio à pandemia do coronavírus. Foto: Universidade Sorbonne, em Paris

O governo francês apresentou nesta quinta-feira (23) um ambicioso plano de 6,5 bilhões de euros (US$ 7,5 bilhões) para apoiar os jovens que entram no mercado de trabalho no contexto da pandemia de coronavírus.

Entre outras medidas, o governo oferecerá uma ajuda de 4.000 euros (US$ 4.630) para favorecer a contratação de 450.000 pessoas até janeiro. O plano também prevê criar 230.000 contratos de aprendizagem e 100.000 contratos de profissionalização.

Esses dispositivos foram concebidos para oferecer uma rápida inserção dos estudantes no mercado de trabalho e são cada vez mais apreciados pelas empresas, que podem fidelizar os jovens para suas necessidades. No passado, o sistema de aprendizado era sobretudo voltado para o nível técnico, mas se expandiu consideravelmente e hoje engloba profissões de nível universitário e mestrado.

O plano anunciado pelo governo tem como objetivo ajudar entre 700.000 e 800.000 jovens que devem entrar no mercado de trabalho em setembro, "em um retorno difícil" das férias de verão, disse o primeiro-ministro francês, Jean Castex. Ele detalhou o programa após visita a um fábrica em Besançon (leste), que forma jovens trabalhadores.

Para estimular as empresas que hesitam em contratar, o governo criou um bônus para contratação de jovens com menos de 25 anos entre agosto e janeiro do próximo ano, por um período de pelo menos três meses e um teto equivalente a dois salários mínimos.

O plano também recupera as ajudas que já estavam em vigor desde 1º de julho para promover contratos alternativos (trabalho e estudo ao mesmo tempo) para jovens: auxílio de 5.000 euros (US$ 5.790) para contratos de jovens com menos de 18 anos e de 8.000 euros (US$ 9.270) se forem maiores de idade.

O governo francês também proporá 100.000 formações acadêmicas para jovens que não conseguiram avançar para o ensino superior, nos setores de transição ecológica, saúde, ou na área digital.

