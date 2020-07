Após vários tiroteios em Nice, governo reforça medidas contra criminalidade na França

O primeiro-ministro francês, Jean Castex (no centro), durante visita a Nice neste sábado, 25 de julho de 2020. YANN COATSALIOU / AFP

Texto por: RFI 2 min

As medidas foram anunciadas neste sábado (25) pelo primeiro-ministro francês, Jean Castex, durante visita a Nice, na Côte d’Azur. O governo irá reforçar os efetivos da polícia e generalizar a partir do início do novo ano letivo, em setembro, a aplicação de “multas fixas e imediatas” para os delitos relacionados com o consumo e tráfico de drogas.