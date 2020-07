Escândalo acadêmico: Sorbonne cancela diploma de advogado após constatar fraude

A Sorbonne, uma das universidades de mais prestigio no mundo, está no meio de um escândalo por causa de um diploma de direito cancelado após verificação de fraudes. © Fotomontagem RFI

Texto por: RFI 2 min

Uma tese de conclusão de curso com plágios abala a estrutura da faculdade de direito Paris I – Panthéon, da Sorbonne, uma das universidades de mais prestigio no mundo, revela uma reportagem publicada no site do jornal Le Monde desta segunda-feira (27). A instituição cancelou o diploma por fraude.