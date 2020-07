Para 20% dos franceses, não usar sutiã pode ser "fator agravante" para estupro

A tendência do "No Bra" se propaga na França: 18% das francesas de menos de 25 anos afirmam que nunca ou quase nunca usam sutiã. © Fotomontagem RFI/ Flickr/ Creative Commons

Texto por: RFI 3 min

Os quase três meses de lockdown na França fortaleceram a tendência do movimento "No Bra". De fato, cada vez mais mulheres francesas deixam de lado o uso do sutiã. No entanto, uma pesquisa recente aponta para os preconceitos sexistas em torno do acessório: para 20% dos entrevistados, deixar os mamilos visíveis através da roupa pode ser um "fator agravante" para o estupro.