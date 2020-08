Premiê pede que população “não baixe a guarda” para evitar novo lockdown na França

Com a alta frequentação das praias francesas durante esse período típico de férias de verão, cumprir o distanciamento físico se tornou praticamente impossível. 18/07/2020 AP - Bob Edme

Texto por: RFI 3 min

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, fez um apelo nesta segunda-feira (3) para que a população não deixe de lado as medidas básicas de proteção contra o coronavírus para que o governo não determine um “novo confinamento geral”. Com a propagação da doença se acentuando nas últimas semanas, regiões e municípios vêm reforçando as medidas contra a Covid-19.