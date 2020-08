Conselho Científico da França pede que país se prepare para segunda onda da Covid-19 no outono

Segundo o relatório do Conselho Científico da França, o coronavírus voltou a circular "de maneira mais ativa" devido ao relaxamento das medidas de barreira contra a doença por parte da população. AFP - BERTRAND GUAY

Texto por: RFI 3 min

O órgão responsável pela gestão da epidemia de coronavírus na França fez um novo alerta nesta terça-feira (4) sobre a progressão da doença. O título do novo relatório do Conselho Científico não deixa nenhuma dúvida sobre a situação da Covid-19 no país: “preparar-se agora para antecipar o retorno do vírus no outono”.