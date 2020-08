França registra casos de Covid em alta, e premiê prorroga proibição de grandes eventos até outubro

O premiê francês Jean Castex pediu um esforço coletivo para impedir a retomada da propagação da Covid-19. AFP Photo/Bertrand Guay

Texto por: RFI 2 min

A situação da epidemia do novo coronavírus na França está evoluindo “para o lado errado”, declarou nesta terça-feira (11) o primeiro-ministro, Jean Castex, em resposta ao aumento recente de novos casos de contaminação registrado no país. Ele alertou para o risco de uma retomada do surto que poderia se tornar incontrolável e anunciou novas medidas restritivas, como a prorrogação da proibição de eventos com mais de 5 mil pessoas até 30 de outubro.