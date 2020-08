Covid: Europa intensifica uso de máscara e testes de olho em alta de casos na Espanha e Bélgica

Depois de pouco mais de um mês de fronteiras abertas e volta de atividades, a Europa registra dia a dia o aumento de casos de Covid-19. A situação da Espanha e da Bélgica preocupa os países vizinhos, que intensificam o uso de testes para controlar a pandemia.

Publicidade Leia mais

Foram mais de 28 mil novos casos de coronavírus detectados na Espanha nas últimas duas semanas. Só nesta quarta-feira (12), o país registrou 1.690 casos, sem contar os dados da região de Madri, uma das mais populosas.

O país mediterrâneo tem 98 casos de contaminação por coronavírus por 100 mil habitantes, de acordo com a agência europeia de controle sanitário. O índice é o mais alto da União Europeia. A Espanha, confirmou o ministério da Saúde do país, tem neste momento locais do país com transmissão comunitária do vírus --quando não é possível rastrear a origem da contaminação.

A Bélgica, outro país que causa preocupação, tem índice de 59 casos por 100 mil habitantes, com alta concentrada na região de Bruxelas, que determinou o uso de máscaras nas ruas nesta quarta-feira (12).

Os números de contaminação não são comparáveis com os vistos no primeiro semestre, dado o aumento do volume de testes efetuados e a intensificação de testagem mesmo para quem não tem sintomas. Ainda assim, no pior momento da pandemia na Europa, a Espanha chegou a ter uma taxa de contaminação de 217 casos por 100 mil habitantes em abril, e a Bélgica, de 170.

O Brasil e os Estados Unidos, os mais afetados pela pandemia neste momento, têm respectivamente índices de contágio de 297 e 240 casos por 100 mil habitantes nas duas últimas semanas, segundo dados da autoridade europeia de saúde pública.

Vizinhos pedem para evitar destino e fazer testes

Mesmo longe das cenas de hospitais lotados, o número preocupa os países vizinhos, que temem uma volta da epidemia. Em férias de verão no hemisfério norte, os países acendem o alerta para não terem um aumento de casos dentro de suas fronteiras no momento em que tentam retomar suas economias, fragilizadas pela crise.

França, Alemanha e Reino Unido são alguns dos governos que pediram a seus cidadãos para evitar deslocamentos aos destinos mais afetados pela nova onda de contaminação. O Reino Unido impôs recentemente uma quarentena de 14 dias aos espanhóis que tentem entrar no país.

Na França, que tem mais de 2 mil novos casos diários e uma taxa de 30 casos por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas, as máscaras poderão ser adotadas nas ruas movimentadas de todo o país para controlar uma situação que evolui “no mau sentido”, como definiu o premiê Jean Castex.

O país ampliou a testagem, que pode ser feita gratuitamente em qualquer laboratório por quem teve contato com um contaminado ou em tendas montadas em algumas cidades para triagem aleatória da população. O governo pede para que os que voltarem de áreas de risco façam exames antes de retomarem suas atividades.

De acordo com a agência europeia de controle sanitário, nos últimos 14 dias, Portugal teve 24 novos casos por 100 mil habitantes. No Reino Unido, a taxa de contaminação é de 18 por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas. Na Alemanha, o índice está em 14 casos por 100 mil habitantes. E, na Itália, a taxa é de 7.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro