Governo francês vai impor uso de máscaras em ambientes de trabalho

Viseiras e divisórios de plásticos não serão mais suficientes: governo francês quer que as máscaras sejam usadas de maneira sistemática nos locais de trabalho da França (Imagem ilustrativa) AP - Daniel Cole

Texto por: RFI 3 min

O uso de máscaras deverá ser sistemático em todos os ambientes profissionais da França até o final de agosto. O anúncio foi feito pela ministra francesa do trabalho. A medida do governo é apresentada como uma tentativa de conter a alta de novos casos de Covid-19 no país.