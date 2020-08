França supera 4 mil casos diários da Covid-19, mas governo mantém volta às aulas em 1° de setembro

Novos estudos coordenados pelo Hospital Infantil Necker, de Paris, e o Instituto Pasteur, publicados em 6 de julho, demonstram que crianças expostas aos coronavírus sazonais, como em alguns resfriados, não são poupadas da Covid-19. Martin BUREAU / AFP

Texto por: RFI 4 min

A França registrou 4.771 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, ou seja, mil a mais do que na quarta-feira, o que representa um avanço inédito desde maio, segundo os dados oficiais publicados nesta quinta-feira (20) pela Direção-Geral de Saúde. Esta é a primeira vez desde maio que o país ultrapassa os 4.000 casos diários. Apesar disso, o ministro francês da Educação, Jean-Michel Blanquer, descartou um adiamento do início do ano letivo, que está previsto para 1° de setembro.