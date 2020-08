Autoridades pedem que torcedores do PSG que viraram a noite na rua após final da Champions façam teste de Covid-19

Torcedores do PSG ignoraram as recomendações das autoridades e se aglomeraram nos arredores do Parque dos Príncipes, sudoeste da capital, na noite de domingo (23). AFP

Texto por: RFI 3 min

A noite foi longa em Paris após a derrota do Paris Saint-Germain por 1 a zero contra o Bayern de Munique, que venceu a Liga dos Campeões no domingo (23). Em diversos pontos da capital, torcedores de juntaram para assistir à partida e muitos viraram a noite na avenida Champs-Elysées e no Parque dos Príncipes, estádio do clube parisiense. As autoridades sanitárias se preocupam com as consequências dessas aglomerações e pedem que quem passou a madrugada na rua faça testes para saber se foi contaminado.