França estende gratuidade de contraceptivos a menores de 15 anos

O governo francês informou no final de 2019 que "a cada ano, cerca de 1.000 meninas de 12 a 14 anos engravidam na França", e que, "entre essas gestações, 770 terminam em aborto". AP - Rich Pedroncelli

Texto por: RFI 3 min

Os custos dos métodos de contracepção para adolescentes com menos de 15 anos passam a ser cobertos a 100% pela seguridade social na França, de acordo com um decreto publicado nesta quinta-feira (27). Já incluída no orçamento da seguridade social para 2020, a medida continuou suspensa até a publicação do decreto, que entrou em vigor nesta sexta-feira (28).