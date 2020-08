Médicos alertam sobre riscos de respingar álcool em gel nos olhos das crianças

O uso de produtos para higiene das mãos à base de álcool se multiplicou em meio aos cuidados para evitar a Covid-19. AP - Bob Edme

Texto por: RFI 3 min

Em plena pandemia de Covid-19, autoridades de saúde advertem para um outro problema que vem ocorrendo paralelamente aos esforços para conter a contaminação pelo SARS-Cov-2. Em um alerta emitido nesta segunda-feira (31), elas relatam um aumento no número de casos de crianças diagnosticadas com distúrbios oculares provocados pelo contato de gel hidroalcoólico com os olhos.