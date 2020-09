França tem recorde de novos casos de Covid-19 em um dia desde o início da pandemia

Foram confirmados 8.975 novos casos de pessoas contaminadas pelo coronavírus na França nas últimas 24 horas. O número, divulgado nesta sexta-feira (4) pela agência de saúde pública, é o maior desde o início da pandemia. Além disso, foram detetados 53 novos clusters (focos de contaminação) nas últimas 24 horas. Há 444 focos ativos no país, 202 deles em casas de repouso.

O grande aumento na quantidade de testes diários ajuda a entender este recorde, mas só conta parte da história. O país europeu atualmente aplica 1 milhão de testes para a Covid-19 por semana. Em março, no auge do surto de coronavírus no país, a França testava menos de 100 mil pacientes por semana. A alta no número de pessoas sem sintomas que passam por exame explica por que o recorde de hoje não equivale ao pior período que o país passou.

Contudo, o aumento do percentual de casos positivos nas últimas semanas mostra que o coronavírus continua a circular com intensidade crescente no país. Em 12 de agosto, a taxa de testes positivos no país era de 2.2% entre todos os exames. Na última semana, a taxa registrada foi de 4,5% de positivos.

Atualmente, 473 pacientes com Covid-19 estão hospitalizados em terapia intensiva (incluindo 46 nas últimas 24 horas), ou nove a mais que o saldo do dia anterior.

A pandemia do coronavírus provocou, até o momento, 30.686 pessoas mortes na França desde o início da epidemia.

22 escolas foram fechadas

Vinte e duas escolas tiveram que fechar as portas por registro de casos de coronavírus, dez delas na ilha da Reunião, território ultramarino francês. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (4) pelo ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer.

Foram apuradas cerca de 250 suspeitas ou confirmações de casos de coronavírus nas escolas. Na maioria das vezes, a contaminação ocorreu fora do âmbito escolar, durante as férias, e antes da volta às aulas, destacou Blanquer.

O ministro destacou que o número é pequeno diante do total de escolas no território francês, cerca de 40 mil estabelecimentos.

