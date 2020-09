Misteriosas mutilações e mortes de cavalos preocupam criadores e intrigam polícia francesa

Cavalos são encontrados mortos e mutilados na França. Polícia não tem pistas sobre os autores. RFI/Ariane Gaffuri

Texto por: RFI 3 min

As autoridades francesas contabilizam, desde fevereiro deste ano, dezenas de casos de mortes e mutilações de cavalos, em várias regiões do país. Os animais são encontrados com orelhas e órgãos genitais cortados e lacerações no corpo. Muitos não resistem aos ferimentos. Os casos vêm aumentando nos últimos meses e com eles os temores dos criadores.