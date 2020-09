Contaminado pela Covid-19, Mbappé está fora de jogo contra a Croácia

Christine Olsson via REUTERS

Kylian Mbappé, que está com a Covid-19, comemora gol contra a Suécia no sábado, dia 5 de setembro

O atacante do Paris Saint-Germain e da seleção francesa, Kylian Mbappé, testou positivo para Covid-19, e vai desfalcar a França na partida desta terça-feira (8) contra a Croácia em Saint-Denis, anunciou nesta segunda o comando da atual campeã do mundo.

O jovem prodígio francês, que participou de um treino na véspera do jogo desta segunda-feira (7) antes de saber o resultado do teste, é o sétimo jogador do PSG a ter um resultado positivo, ao lado de outros astros como Neymar e Ángel Di María.

Mbappé foi afastado do grupo ao receber o diagnóstico, no final do treino, antes de voltar para sua casa à tarde. Assim como toda a delegação, Kylian Mbappé tinha efetuado um teste antes da concentração.

O resultado havia sido negativo, como na última quarta-feira, a pedido da Uefa, na ocasião do jogo Suécia-França" em que marcou um gol no sábado, disse a delegação dos 'Bleus'.

Seleção francesa já tem quatro casos

O atacante será assim um provável desfalque para quinta-feira na partida de retorno à Ligue 1 do PSG, contra o Lens fora de casa, assim como os companheiros Neymar e os argentinos Di María e Leandro Paredes, entre outros.

A seleção francesa, que jogou sua primeira partida (contra a Suécia) em quase dez meses, foi duramente atingida pela pandemia: Mbappé é o quarto jogador a ser afastado por ter testado positivo.

Pouco antes do anúncio da lista dos 23 jogadores convocados para o início da Liga das Nações, Paul Pogba teve de desistir. Poucos dias depois, o jogador do Lyon, Houssem Aouar, fez o mesmo. Por fim, Steve Mandanda precisou deixar a concentração na sexta-feira, após dois testes positivos.

(Com informações da AFP)

