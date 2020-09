Por que especialistas franceses defendem diminuição do isolamento de infectados pelo coronavírus de 14 para 7 dias?

O conselho cientifico francês, que monitora as decisões públicas em relação à pandemia de covid-19, é favorável a uma redução do período de isolamento de 14 para 7 dias para as pessoas infectadas e seus contatos. A informação foi divulgada nesta terça-feira (8) pelo ministro da Saúde, Olivier Véran.

"O contágio é maior nos cinco primeiros dias e depois diminui. Após uma semana, continua presente, mas é muito reduzido", afirmou o ministro.

O objetivo da medida é incentivar um maior respeito do isolamento domiciliar pois, "atualmente, constatamos que muitos franceses não respeitam o isolamento de 14 dias", acrescentou Olivier Véran.

O Conselho de defesa vai se pronunciar sobre a redução da quarentena na sexta feira (11). Véran também confirmou a adoção de testes de rastreamento rápido para o coronavírus, conhecidos como "testes antigênicos", a partir desta semana.

Assim como o teste de referência atual, o RT-PCR, os testes antigênicos são realizados a partir de amostras retiradas nas narinas. Porém, enquanto o RT-PCR requer análises laboratoriais complexas para detectar o material genético do coronavírus, o teste do antígeno identifica as proteínas do vírus em minutos.

Atualmente, o vírus continua circulando ativamente na França, onde a epidemia já provocou mais de 30.000 mortes. Dos 101 departamentos do país, 68 são considerados em situação de vulnerabilidade moderada ou alta.

Nas últimas 24 horas, foram registrados mais de 4.000 novos contágios.

Medida seria bem recebida nas empresas

O presidente da Confederação das Pequenas e Médias Empresas (CPME), François Asselin, disse que a redução da quarentena seria um “refresco para as empresas em termos de organização, o que seria bem-vindo."

Em entrevista à TV Franceinfo, Asselin disse que a flexibilização ajudaria a resolver “grandes problemas organizacionais em muitas pequenas empresas".

Em uma nota divulgada na imprensa, a CPME também disse estar "preocupada" com "a prorrogação do prazo para obtenção do resultado dos testes da Covid-19, que pode chegar a até uma semana (...), sendo a duração do isolamento diretamente ligada a esses testes", alertou a entidade.

A organização ainda lamentou que o rastreamento dos contatos de pessoas contaminadas por parte das autoridades sanitárias esteja, "na prática, longe de ser sistemático", o que leva o próprio empregador "a tomar as medidas de isolamento necessárias, com base, unicamente, nas declarações dos empregados ".

Laboratórios sobrecarregados

Diante da massificação dos testes da Covid-19, os laboratórios de biologia médica da França estão chegando ao limite de sua capacidade. “Não paramos! Não paramos”, diz Claude Cohen, presidente do Sindicato Nacional dos Médicos Biológicos (SNMB). "Os funcionários estão muito cansados”, alertou.

O número de testes virológicos (PCR) que permitem determinar se uma pessoa é portadora do vírus já ultrapassa um milhão por semana, segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

“Quase dobramos nossa atividade”, explica François Blanchecotte, presidente do Sindicato de Biólogos (SDB). O número de testes realizados disparou, uma vez que são totalmente cobertos pelo seguro de saúde.

Na tentativa de conter essa demanda exponencial, tendas e barracas de atendimento florescem nas calçadas, mais máquinas de análise foram encomendadas e as horas extras se multiplicam nos laboratórios. “Essas amostras (PCR) demoram. As de garganta ou salivares, que estão sendo estudadas na França mas já são utilizadas em alguns países europeus, dariam para andar mais rápido”, observa Claude Cohen.

“Houve um fluxo tão grande que tivemos que nos organizar: decidimos limitar os testes da Covid-19 entre 11h e 13h, ou seja, para duas horas por dia, mesmo que na maioria das vezes chegue a três horas”, explica um assistente de laboratório que trabalha no centro de Paris. Ao contrário, outras estruturas ampliaram as áreas de recepção, cancelaram consultas ou até reservaram vagas apenas para exames da Covid.

Tour de France ameaçado

O Tour de France, a mais importante competição de ciclismo do país, continuou nesta terça-feira sem o seu diretor, Christian Prudhomme, que testou positivo para o coronavírus. Embora assintomático, ele retirou-se das provas por uma semana.

Todos os ciclistas, contudo, estão presentes para a 10ª etapa da competição, que liga a Ile de Ré à Ile d'Oléron.

Além de Christian Prudhomme, quatro pessoas pertencentes a quatro equipas diferentes (Ineos, AG2R La Mondiale, Cofidis, Mitchelton), foram identificadas com coronavírus e tiveram de abandonar o trabalho junto às equipes.

Primeiro-ministro será testado

Depois de passar várias horas no sábado (5) com o diretor do Tour de France, Christian Prudhomme, o primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou nesta terça-feira que seria testado “imediatamente” para a Covid-19, mas que pretendia continuar suas tarefas como líder do governo. "Sinto-me perfeitamente apto e, portanto, vou continuar (...) a exercer a minha função de chefe do Governo," afirmou Castex.

Macron pede vigilância da população

Diante do aumento de casos de Covid-19, o presidente francês, Emmanuel Macron, pediu nesta terça-feira que os cidadãos sejam "mais vigilantes" em suas vidas privadas e respeitem os gestos de barreira sanitária. “Não devemos relaxar nos momentos da vida privada porque muitas vezes é nas festas fechadas, nos momentos familiares, que acontecem as contaminações”, afirmou o Chefe de Estado que está em viagem à Auvergne, na região central do país.

A taxa de positividade em pessoas testadas, ao longo de 7 dias, continua aumentando: atingiu 5,1% na segunda-feira, contra 4,9% no domingo.

