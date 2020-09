França registra mais de 6.500 novos casos de Covid-19 em 24 horas

A França registra uma alta de novos casos de Covid-19, mas também um aumento no número de pessoas em reanimação nos hospitais. REUTERS - ERIC GAILLARD

Texto por: RFI 3 min

As autoridades francesas divulgaram na noite desta terça-feira (8) mais um balanço sobre o avanço da epidemia de Covid-19 no país. Segundo a Direção Geral da Saúde (DGS), 6.544 novos casos foram registrados em apenas 24 horas, marcando uma aceleração na propagação do vírus.