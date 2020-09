Fraudes em benefícios sociais explodem na França, onde a fiscalização é fraca

A maioria das fraudes acontece no acesso ao seguro-desemprego, diz Le Figaro. REUTERS/Charles Platiau

Texto por: RFI 3 min

Um relatório do Tribunal de Contas da França divulgado na noite desta terça-feira (8) apontou mais um ano de forte alta na ocorrência de fraudes no sistema de proteção social francês. O prejuízo é de no mínimo € 1 bilhão por ano (R$ 6,3 bilhões), um valor que, segundo especialistas, é extremamente subestimado.