VÍDEO: em visita a escola, Macron tem ataque de tosse, tira máscara e vira alvo de críticas

O presidente Emmanuel Macron quase se engasga diante de alunos do ensino médio por causa de sua máscara... REUTERS - POOL

Texto por: RFI 3 min

O chefe de Estado francês esteve nesta terça-feira (8) em duas escolas em Aulnat, perto de Clermont-Ferrand, no centro da França, onde conversou com alunos e professores. Durante o discurso, Emmanuel Macron teve um ataque de tosse e tirou sua máscara de tecido, cobrindo a boca com a mão. Tossir no braço é uma das medidas para evitar a propagação do coronavírus recomendadas pelo governo francês desde o início do ano, fazendo eco à OMS.