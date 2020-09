França lança número especial para aprender francês via WhatsApp

O Instituto Francês, responsável pela ação cultural externa da França, lançou nesta segunda-feira (21) uma campanha mundial para incentivar mais pessoas a aprender francês. Intitulado #plusloin (mais longe), o programa digital inclui um dispositivo de diálogo através do WhatsApp com um francófono.

Até 2 de outubro, os moradores de 34 países, entre eles Brasil, poderão entrar em contato com uma pessoa que fala francês e que vive em seu próprio país. Para isso, é preciso mandar uma mensagem para o número +33 6 99 82 13 75 e um francófona começará uma conversa por escrito, áudio ou vídeo.

"Visamos os jovens, de 18 a 25 anos. A ideia é atrai-los para os centros de idiomas, seja pelas portas físicas ou digitais", disse o diretor do Instituto Francês, Erol Ok, em uma coletiva de imprensa. "É uma forma de demonstrar que o francês é um idioma moderno, vivo, atual", acrescentou.

O Instituto Francês, que se apoia em sua rede de 137 antenas em todo o mundo, destaca que o francês é um "idioma útil", seja para os estudos, fins profissionais ou mesmo para viagens. "O objetivo não é nos comparar com o inglês, mas considerar que o francês é um valor agregado em uma carreira, uma trajetória profissional", disse Judith Roze, diretora da língua francesa no Instituto.

Esta iniciativa faz parte de uma campanha maior de promoção do francês, na qual várias personalidades falam de sua relação com o idioma. A cantora britânica Jane Birkin, o artista plástico Marcos Avila Forero, a cantora ruandesa Nirere Shanel, ou ainda a atriz e diretora de teatro iraquiana Tamara Al Saadi fazem parte do projeto, além de vários influenciadores internacionais.

O projeto #plusloin é organizado em parceria com o grupo France Médias Monde (do qual faz parte a RFI), a Fundação das Alianças Francesas, e o canal TV5 Monde.

