Covid-19 : França anuncia novas medidas restritivas e impõe fechamento de bares às 22h em Paris

O ministro francês da Saúde, Olivier Véran, anunciou na noite desta quarta-feira (23) novas medidas para tentar conter a segunda onda da pandemia de Covid-19. O governo dividiu o país em várias zonas de alerta, com diferentes níveis de restrições para a população. Em Paris, grupos de mais de 10 pessoas serão proibidos nas ruas e os bares fecharão suas portas mais cedo.

A partir de agora, as regiões que registram mais de 250 casos de Covid-19 para cada 100 mil habitantes, 100 casos para cada 100 mil idosos (mais de 65 anos) e 30% de pacientes hospitalizados em serviços de reanimação passam a ser considerados “zonas de alerta máximo”. Elas terão que fechar todos os bares e restaurantes. Fazem parte dessa categoria a região Aix-Marselha, no sudoeste, e Guadalupe, no Caribe.

O nível seguinte foi batizado de “zona de alerta reforçado”, onde o índice de incidência é de 150 casos para cada 100 mil habitantes e 50 ocorrências para cada 100 mil idosos. Essa é a situação atual de Paris e arredores, mas também de grandes cidades como Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nice, Rennes, Rouen, Saint-Etienne e Toulouse.

A partir de agora, na capital e nas demais cidades em “zona de alerta reforçado” grupos de mais de 10 pessoas reunidos em locais públicos passam a ser proibidos. O limite de participantes em aglomerações foi reduzido para 5 mil para mil pessoas e grandes eventos estão proibidos.

Risco para a economia

Na “zona de alerta reforçado” os bares passam e fechar suas portas às 22h. Os restaurantes continuam funcionando, mas a prefeitura de Paris disse que a medida já representa “um risco econômico imenso”.

Além disso, segundo Emmanuel Grégoire, braço direito da prefeita Anne Hidalgo, restrições muitos severas podem ter um efeito contrário do esperado. “O risco não é que as pessoas parem de fazer festas nas ruas, e sim que elas transfiram suas festas para locais menos controlados”, ponderou, chamando a atenção para as contaminações registradas em eventos realizado sem espaços privativos, que não fazem parte das medidas.

As medidas poderão ser revisadas nos próximos 15 dias, informou o ministro da Saúde. Os números "continuam piorando", mas "ainda há tempo de agir", destacou Véran.

Apenas nas últimas 24 horas foram relatados mais de novos 10.000 casos de Covid-19. O número de hospitalizados supera os 4.000, dos quais 650 estão em reanimação. A pandemia já matou mais de 31 mil pessoas no país.

