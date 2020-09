Centenas protestam em Marselha contra fechamento de bares e restaurantes para conter Covid-19

Donos de bares e restaurantes protestam em Marselha contra a decisão do governo de fechar esses estabelecimentos da região a partir deste sábado (26). AFP

Texto por: RFI 4 min

Um protesto em Marselha, no sul da França, reuniu na manhã desta sexta-feira (25) cerca de mil donos de bares e restaurantes revoltados com a decisão do governo francês de fechar os estabelecimentos por duas semanas, para evitar a propagação do coronavírus. Eles têm o apoio dos políticos locais de esquerda e de direita. A situação epidêmica na cidade é a mais grave do país, segundo as autoridades francesas.