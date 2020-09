Carro com quatro ocupantes cai no Sena em acidente raro perto da Torre Eiffel em Paris

Em um acidente raro em Paris, um carro caiu no rio Sena na madrugada de sexta-feira para sábado (26) perto da Ponte Iéna, que liga a Torre Eiffel à esplanada do Trocadéro, no 16° distrito da capital. Três ocupantes do veículo foram socorridos por bombeiros e encaminhados ao hospital com um quadro de parada cardiorrespiratória e "prognóstico vital comprometido".

As circunstâncias em que o carro caiu no Sena são desconhecidas. De acordo com o relato de testemunhas, o veículo teria perdido a direção depois de atingir um poste na calçada à beira do rio.

O socorro foi chamado por volta das 6h15 da manhã deste sábado, 1h15 pelo horário de Brasília. Ao todo, 50 bombeiros foram mobilizados para as operações de resgate, incluindo mergulhadores e uma equipe de cães farejadores.

Um dos ocupantes do carro conseguiu escapar por conta própria antes da chegada dos socorristas. As outras três pessoas foram resgatadas pelos bombeiros. As vítimas seriam bastante jovens, com 20 ou 30 anos no máximo, segundo informações do jornal Le Parisien.

Os bombeiros procuraram uma quinta pessoa que poderia estar no carro, segundo as primeiras testemunhas, mas não encontraram ninguém no interior do veículo.

