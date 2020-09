Anistia Internacional denuncia “detenções abusivas” em protestos na França

Ação policial contra manifestantes em um protesto em Bordeaux, em 16 de novembro de 2019, primeiro aniversário do movimento dos Coletes Amarelos na França. MEHDI FEDOUACH / AFP

Texto por: RFI 4 min

A Anistia Internacional publicou nesta terça-feira (29) um relatório denunciando as detenções e as ações na justiça contra milhares de manifestantes pacíficos na França nos últimos anos. A ONG de Direitos Humanos faz no documento propostas para reforçar o direito fundamental democrático de manifestar no país.