Governo francês deve anunciar novas restrições em Paris e outras cidades contra Covid-19

A França registra uma alta de novos casos de Covid-19, mas também um aumento no número de pessoas em reanimação nos hospitais. REUTERS - ERIC GAILLARD

Texto por: RFI 3 min

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, deve se reunir por videoconferência nesta quinta-feira (1) com os prefeitos de Paris, Lille, Lyon e Grenoble, além de representantes das agências regionais da Saúde. Segundo informações da rádio France Info, ele deverá pedir que novas medidas sejam adotadas para controlar a propagação do SARS-Cov-2 nessas cidades. Em Paris, quase 30% dos leitos das unidades de terapia intensiva já estão ocupados, segundo as últimas informações.