Quem roubou quem? França quer multar ativistas que tentaram confiscar peça africana de museu em Paris

Começou nesta quarta-feira (30) o julgamento de cinco ativistas que tentaram confiscar um poste funerário no Museu Quai Branly, em Paris, em 12 de junho. O grupo, que entrou no museu de Antropologia, queria denunciar a "pilhagem da África". Agora eles pretendem usar seu julgamento como uma plataforma para defender a restituição das obras saqueadas durante a o período colonial.

Os cinco réus estão sendo processados perante o tribunal penal por "tentativa de roubo na montagem de um bem pessoal confidencial". A procuradoria pede uma punição de princípios, com pena de 1.000 euros (R$ 6,6 mil) para o líder do grupo, Emery Mwazulu Diyabanza, e 500 euros para os outros quatro participantes (R$ 3,3 mil).

Os cinco foram presos no musée du quai Branly-Jacques Chirac em junho passado, depois de terem, em uma operação impressionante, pegado um posto funerário do Chade, do século XIX, e feito um protesto pelos corredores do museu contra o que chamam de roubo francês.

"Decidimos recuperar o que nos pertence. Esta propriedade foi roubada durante a colonização. Estamos saindo com nossa propriedade, vamos levá-la para casa”, denunciou o grupo, na ocasião.

O julgamento terá sua decisão em 14 de outubro.

Quem é Mwazulu Diyabanza?

Enquanto aguardava o julgamento em liberdade, o ativista congolês Emery Mwazulu Diyabanza continuou suas ações. Ainda em junho, ele apresentou uma queixa por "roubo e ocultação" contra o Estado francês. Em 30 de julho, ele foi preso em Marselha depois de apreender, sozinho, um objeto de marfim do Museu de Artes Africanas, Oceânicas e Ameríndias.

Em 10 de setembro, ele tentou pegar desta vez uma escultura do Congo do Museu Afrika, na Holanda, onde foi preso e libertado após ficar oito horas sob custódia policial.

Cada uma das ações, é filmada e publicada online por Emery Mwazulu Diyabanza, que se define como ativista pan-africano de 41 anos, a fim de agitar as redes sociais.

Em 2014, o congolês fundou o movimento Unidade, Dignidade e Coragem (UDC), que faz campanha pela restituição das obras. O ativista afirma ter "mais de 700.000 membros" espalhados pela Europa e África, mas sua conta no Facebook tem pouco menos de 30.000 assinantes.

Quai Branly no alvo

O Musée du Quai Branly, que tem a principal coleção de arte africana primitiva, é um alvo importante nesta campanha. Seu presidente Emmanuel Kasarhérou acredita que "a questão das restituições" merece "um debate sério" que "não se enquadra bem nas tentativas de golpes midiáticos". O museu está empenhado em "documentar a proveniência e origem de suas coleções", é "com base neste trabalho, (que) podemos avançar".

Emery Mwazulu Diyabanza se insurge contra a política francesa de restituição, "Macron reconhece o saque, mas é ele quem decide quantas obras são devolvidas e se deve ou não haver uma transferência de propriedade, é um insulto para nós”.

Três anos após o discurso feito em Ouagadougou, Burkina Fasso, por Emmanuel Macron, em que o presidente francês dizia querer que a juventude africana tivesse acesso ao seu patrimônio, a restituição de objetos de arte tirados durante a colonização na África caminha a passos lentos.

O relatório dos acadêmicos Bénédicte Savoy e Felwine Sarr, apresentado em novembro de 2018, pedia a restituição extensiva de dezenas de milhares de objetos que chegaram à França durante a era colonial. Até agora, entretanto, apenas uma espada foi devolvida ao Senegal e 26 objetos serão devolvidos ao Benin dentro de um ano. Estes totens e cetros, roubados durante o saque do Palais d'Abomey pelas tropas coloniais em 1892, permanecem no Musée du Quai Branly em Paris até que um museu em Benin esteja pronto para abrigá-los.

Dificuldades

Três questões complicam a restiuição de obras. As mudanças nas fronteiras após a independência das colônias, que dificultam a atribuição de uma obra a um país, as condições de conservação das obras uma vez devolvidas, e o caso dos objetos de arte que "desaparecem" uma vez devolvidos a seu país de origem.

Em vez disso, os funcionários do museu defendem a "livre circulação", para que os africanos possam ver as obras. Eles gostariam de organizar depósitos de longo prazo, empréstimos, exposições rotativas e assistência financeira para a renovação ou construção de museus.

Do lado dos colecionadores privados, o galerista Robert Vallois criou um coletivo de negociantes de arte para financiar o novo Musée de la Récade em Benin, onde estão expostas obras africanas de suas coleções.

