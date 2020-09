Som de explosão em Paris: um avião cruza a barreira do som e assusta a população

Uma grande explosão soou pouco antes do meio-dia em Paris nesta quarta-feira (30). Imediatamente os franceses manifestaram preocupação nas redes sociais até que a Central de Polícia de Paris indicasse no Twitter que não houve explosão, mas que o barulho foi originado pela passagem de um caça que rompeu a barreira do som.

Publicidade Leia mais

"Houve mais medo do que danos reais em Paris", explicou a Força Aérea francesa após uma grande detonação sonora ocorrida por volta das 12 horas desta quarta-feira (30). As reações de pânico e dúvidas nas redes sociais se multiplicaram imediatamente. “Não houve explosão”, tuitou a Central de Polícia de Paris, conclamando a população a não “obstruir as linhas de emergência”.

Um avião de combate - um Rafale - decolou da base de Saint-Dizier, no leste da França, e cruzou a barreira do som, causando grande ruído. Era uma missão que tinha como objetivo ajudar uma aeronave em dificuldade, explicou a Força Aérea. O piloto do caça havia recebido autorização para ultrapassar a barreira do som para alcançar o avião em perigo o mais rápido possível.

Um ruído incomum

O ruído ouvido pelos parisienses não era de fato habitual: uma explosão, um baque ouvido em toda a região, uma espécie de detonação potente associada a um efeito de explosão, com janelas mas também as paredes que tremeram, durante alguns segundos. Até os jogadores de tênis de Roland Garros interromperam o jogo.

O caça cruzou a barreira do som a leste da capital francesa a uma velocidade de quase 1.900 km/h, que é o dobro da velocidade do som, daí o boom supersônico, um estrondo raramente ouvido .

A última vez que tal acontecimento ocorreu na região de Paris foi em fevereiro de 2019. Nas redes sociais, parisienses, traumatizados pelos recentes ataques terroristas, mas tranquilizados pela explicação da Força Aérea, reagiram com humor, com memes a partir de cenas de filmes famosos como Top Gun, com Tom Cruise:

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro