“Ajudem-nos a evitar uma guerra civil”: opositora bielorussa pede apoio da França contra Lukashenko

A líder da oposição bielorrussa, Svetlana Tikhanovskaia, pediu nesta quarta-feira (7) aos deputados franceses que a França ajude seus concidadãos, vítimas da repressão política, e que apoie a imprensa independente em seu país. A Belarus enfrenta desde agosto uma onda de protestos populares contra o presidente Alexander Lukashenko.

Publicidade Leia mais

"Ajudem o povo bielorrusso, ajudem a evitar a violência e a guerra civil! Ajudem-nos a sair desta crise de forma digna, ajudem-nos a realizar eleições livres e justas", disse Svetlana Tikhanovskaia, 38 anos, durante uma audiência em videoconferência perante a Comissão das Relações Exteriores da Assembleia Nacional, o Congresso francês.

Ela reiterou seu apelo para "pressionar" o presidente Lukashenko, cuja reeleição em 9 de agosto é contestada com manifestações massivas aos domingos. Os bielorrussos se mobilizam para obter novas eleições. A opositora também insistiu em uma ajuda concreta aos manifestantes que foram vítimas de repressão.

"As sanções são muito importantes, mas não bastam", sublinhou Tikhanovskaia, enquanto pedia uma "ampliação da lista" de funcionários bielorrussos alvo de sanções da União Europeia pelo seu envolvimento em atos de violência contra a oposição.

"Precisamos de ajuda para a sociedade civil, para as pessoas que vão às ruas se manifestar arriscando suas vidas", insistiu Tikhanovskaia, oponente de Lukashenko nas eleições presidenciais, e agora refugiada na Lituânia.

“Temos muitas pessoas que sofreram violência e precisam de ajuda médica”, disse ela, pleiteando o estabelecimento de um “corredor humanitário” para esse fim em direção aos países do bloco europeu.

Ela também pediu ajuda para "jornalistas independentes", que não têm mais credenciamento e cobrem protestos por sua própria conta e risco. "Seria precioso ter alguma ajuda de vocês nesse sentido", ela insistiu.

Os “fundos de solidariedade” para presos políticos, manifestantes que perderam o emprego, que tiveram de abandonar o país, estudantes expulsos das universidades “podem nos ajudar”, destacou.

Citando o exemplo de países da União Europeia como a Lituânia e a Polônia, ela convidou a França a dar as boas-vindas a estudantes bielorrussos no território francês para que eles possam continuar seus estudos no exterior.

“Devemos ser mais corajosos nas propostas de ajuda e devemos estar unidos, apoiar as iniciativas de outros países da União Europeia”, sublinhou a opositora.

"Última ditadura da Europa"

“Sempre admiramos a coragem do povo francês e sua cultura política. Hoje, o povo bielorrusso também está mostrando sua coragem”, disse ela, agradecendo à França e ao presidente Emmanuel Macron por sua “ajuda inestimável”.

Macron prometeu, durante uma reunião com Tikhanovskaia em 29 de setembro em Vilnius, ajudar na mediação da crise bielorrussa por meio da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

A opositora bielorussa também convidou parlamentares franceses a irem a Minsk para ver as manifestações com seus próprios olhos. "Não é perigoso para os estrangeiros" irem para a Belarus e isso enviaria um "forte sinal de apoio", disse.

Do lado do partido da maioria macronista A República em Marcha (LREM), a deputada Anne Gentet expressou a "solidariedade do povo francês" perante este "muro de violência." Vocês desempenham o papel de quem pode derrubar a última ditadura na Europa! ", arriscou. “Você tem palavras fortes, de um povo em movimento. Quando um povo se move, ele decide!”, acrescentou Didier Quentin, da sigla Os Republicanos (oposição de direita).

O deputado do Partido Comunista Francês Jean-Paul Lecoq, traçando um paralelo entre "a repressão às manifestações na França dos coletes amarelos" e "outras muito mais violentas" em Belarus, respondeu: "Em ambos os casos, a repressão não é aceitável!". Devemos “ousar dizer a quem ultrapassa os limites e escraviza o povo que isso não pode continuar!”, insistiu.

Kremlim tenta minimizar papel político de opositora bielorussa

O Kremlin tentou, nesta quarta-feira, minimizar o papel político de Tikhanovskaia, após seus encontros com líderes europeus.

"Tikhanovskaia não está em Belarus. Dificilmente se pode dizer que ela participa da política bielorrussa", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acrescentando que "nenhum contato está planejado" entre ela e o presidente russo, Vladimir Putin.

"Ela está em território da União Europeia" e "encontra-se com chefes de Estado e de governo que consideram o atual chefe de Estado bielorrusso ilegítimo", disse ele durante um briefing telefone com jornalistas.

Tikhanovskaia reivindica vitória na eleição presidencial de 9 de agosto. Ela exorta os europeus a intensificarem a pressão sobre o regime de Lukashenko, no cargo desde 1994 e cuja vitória eleitoral, considerada fraudulenta, não foi reconhecida pelo Ocidente.

Professora de inglês, Tikhanovskaia só entrou na política quando seu marido Sergei – um blogueiro popular – foi impedido de se registrar como candidato à presidência e foi preso por supostamente conspirar para derrubar o governo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro