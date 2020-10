Bilionário francês e um dos maiores colecionadores do mundo inaugura museu em Paris

O prédio da antiga Bourse de Commerce de Paris [Bolsa de Valores], reformado e transformado em museu de arte contemporânea para abrigar a gigantesca coleção do bilionário francês François Pinault, finalmente abrirá suas portas em 23 de janeiro de 2021, vários meses antes do prazo anunciado, segundo informações desta quarta-feira (7).

“Esta abertura enriquecerá o panorama europeu de instituições dedicadas à arte do nosso tempo e contribuirá, após o duro ano de 2020, para o renascimento da vida cultural em Paris”, sublinhou nesta quarta-feira (7) o colecionador e mecenas François Pinault num comunicado de imprensa.

Idealmente localizado entre o Louvre e o Marais, perto do Forum Les Halles, no coração de Paris, o novo museu abrirá suas portas gratuitamente, em conformidade com as normas sanitárias.

Prevista para meados de junho de 2020, a inauguração foi adiada para a primavera de 2021 devido à crise do coronavírus. Embora adiado pelas inúmeras limitações sanitárias, o acabamento do museu poderá ser concluído no final deste ano.

Cultura em meio à "incerteza"

“A incerteza é um fator que perturba gravemente a vida cultural”, disse o ex-ministro da Cultura Jean-Jacques Aillagon, assessor de François Pinault, para explicar o significado do gesto do patrono das artes parisiense: “Incerteza sobre o futuro, incerteza quanto à evolução da pandemia, incerteza também, para muitos agentes culturais, quanto à capacidade de ultrapassar este terrível calvário sem danos irreparáveis ​”.

"Esta é uma razão suficiente e forte para querer dar à cena cultural francesa um sinal adicional de confiança no futuro e contribuir, como muitos outros, para evitar que a chama intensa da vida cultural não se apague neste momento de preocupação", disse ele.

A velha Bourse de Commerce, primeiro celeiro de traders, depois um local movimentado onde os corretores se reuniam, foi totalmente transformada de acordo com o projeto do arquiteto japonês Tadao Ando, ​​que "atrevidamente" reuniu tendências antigas e modernas, após um projeto de três anos.

A programação - cerca de 15 eventos por ano - só será anunciada dentro de algumas semanas. A mostra inaugural contará com 35 artistas.

Pinturas, esculturas, instalações, fotografias, vídeos, filmes, obras sonoras, entre outras midas, serão exibidas em dez espaços modulares ao longo de todos os 6.800 m2 de espaços expositivos (de um total de 10.500 m2).

A coleção Pinault, dedicada à arte desde os anos 1960 até os dias atuais, é composta por cerca de 10.000 obras de cerca de 380 artistas. Uma parte destas peças já foi exibida no Palazzo Grassi e no Punta della Dogana, em Veneza.

A "Bourse de Commerce - Pinault Collection" será o primeiro museu parisiense exclusivamente dedicado à arte contemporânea a partir de uma coleção particular.

