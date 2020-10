Casal que lavava dinheiro sujo do ex-ditador líbio Kadafi é preso na França

A polícia francesa prendeu um homem e uma mulher que carregavam € 20 mil em notas mofadas, uma parte do tesouro em dinheiro do ex-ditador líbio Muammar Kadafi, roubado durante o bombardeio do banco de Benghazi. O casal já havia "lavado" o dobro dessa quantia anteriormente, de acordo com fontes judiciais.

“O dinheiro era sujo demais para passar despercebido. O casal, que vivia em Limoges (cidade no centro da França), foi detido no início de outubro com € 20 mil em notas mofadas e já tinha vendido o dobro em poucos meses”, revela o jornal Le Parisien nesta quarta-feira (7).

O jornal indica que a prisão faz parte de uma investigação de 10 meses dedicada a rastrear a lavagem de dinheiro do tesouro do ex-chefe de Estado líbio, Muammar Kadafi.

Para entender por que o casal estava em posse do dinheiro, é preciso lembrar sua origem. Em meio à guerra civil na Líbia de 2017, o exército nacional líbio, liderado pelo comandante Khalifa Haftar, tentou tomar a cidade de Benghazi. Durante a operação, os rebeldes assumiram o controle do banco. No cofre, eles encontraram € 160 milhões em espécie, em notas de € 100 e € 200.

Le Parisien explica que estes euros foram fabricados em 2010 na Alemanha a pedido do "Guia da Revolução", como era chamado Muammar Kadafi, assassinado em 2011 muitos meses após a queda de Trípoli. “Jamais saberemos para quem eram destinados esses euros”, disse uma fonte próxima à investigação citada pelo jornal.

Em todo o caso, metade desses € 160 milhões estava em boas condições. “Eles eram usados ​​para comprar armas e equipamentos. Esse dinheiro também foi desperdiçado rapidamente ou foi colocado em outros bancos", revelou outra fonte judicial.

Mas a outra metade das notas estava marcada: o bombardeio da cidade ativou o sistema de segurança do banco, que inundou o porão e o cofre por meses. Certa de 80 milhões de notas foram danificadas.

Dinheiro mofado

No início, os rebeldes tentaram vender as notas, usando inclusive produtos abrasivos para tentar limpá-las, o que acabou por danificar o dinheiro. “Em condições mais ou menos boas, quase todas essas 80 milhões (de notas) foram eventualmente vendidas por entre 20% e 40% de seu valor de face para a máfia turca”, afirma um relatório europeu.

Dez meses depois, em meados de 2018, as primeiras notas mofadas começaram a reaparecer, primeiro na Alemanha e depois em toda a Europa, observa o Le Parisien.

O Banco Central Europeu não soube explicar a origem desse dinheiro mofado que circulava discretamente, até interrogar quem fazia os depósitos. “Muitas vezes eram pessoas que trabalhavam no mercado negro e eram pagas com essas notas”, informa a fonte judicial. “É uma lavagem organizada da atividade da máfia. Muito provavelmente esse dinheiro foi usado em transações de drogas”, acrescenta.

Em 2019, a série de notas incriminadas foi proibida. “Os bancos foram obrigados a rejeitar este dinheiro, mas algumas notas poderiam ser aceitas apesar deste aviso, porque nem todos os agentes estavam necessariamente atentos ao receberem pequenos depósitos”, revelou uma fonte próxima à investigação no Le Parisien.

Foi necessário esperar que um homem de 39 anos, que vive em Limoges, fosse preso com € 15 mil mofados. A investigação levou à sua amante, uma mulher de 42 anos, identificada como a mentora da operação.

Seu trabalho como gerente em uma empresa que atua junto ao setor de supermercados lhe permitia justificar ao seu banco que as notas estavam sujas e mofadas pelo contato com alimentos frescos. No início do mês de outubro, o casal foi finalmente detido.

