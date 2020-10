Banido do Facebook e Instagram, movimento conspiracionista QAnon inspira seguidores na Europa

Homem com camiseta que traz o logotipo do movimento conspiracionista QAnon, em manifestação pró-Trump no dia 3 de outubro em Staten Island, subúrbio de Nova York.

O Facebook anunciou na terça-feira (6) o bloqueio de todas as contas ligadas ao movimento conspiracionista QAnon nos Estados Unidos, tanto na rede social quanto no Instagram. Com uma forte presença nos EUA, o movimento de extrema direita que apoia sem restrições o presidente Donald Trump se expande rapidamente na Europa, com a anuência das correntes populistas locais.

Publicidade Leia mais

França, Alemanha e Reino Unido, entre outros países europeus, já possuem uma constelação de fóruns de discussão, sites, canais do YouTube também dedicados a Q. Nos EUA, Q afirma ser um oficial norte-americano anônimo que, desde outubro de 2017, publica mensagens criptografadas que revelariam informações confidenciais sobre a guerra secreta liderada por Trump contra uma conspiração satânica e pedófila que controla o país e é formada por democratas.

Na França, um dos expoentes do movimento é Léonard, apresentador do canal de Youtube DeQodeur!. Este canal tem mais de 80 mil seguidores e seu apresentador, que fala um francês com forte sotaque das línguas bálticas ou eslavas, também é obcecado pela pedofilia.

“Hoje vamos abordar o tema do tráfico sexual infantil. Não é nem tráfico sexual infantil, na verdade, vamos falar do Estado profundo em geral, daqueles que estão lá em cima", explica Léonard, em mensagem subliminar contra o governo e as elites francesas. "Eles estão doentes, estão completamente doentes. Estamos falando literalmente de pessoas que estupram crianças com frequência, as utilizam como escravas e também em rituais de sacrifício", diz o apresentador. Léonard faz uma série de lives sobre suas "teorias" com seus seguidores, mas evita publicá-las posteriormente nas redes sociais. Assim, pode falar tudo o que quer naquele intervalo de tempo, sem censura.

Os internautas europeus têm acesso a horas de teorias confusas e delirantes. Em Londres, por exemplo, os seguidores do movimento QAnon estão convencidos de que 200.000 crianças estão atualmente escondidas, depois de terem sido sequestradas na capital britânica.

Politização na Alemanha

O fenômeno está mais avançado ainda na Alemanha, com a politização do movimento. O motorista de ambulância Tim Rissen é um dos seguidores alemães de Q. Entrevistado pela rádio pública France Info sobre a gestão da Covid-19, durante um protesto de neonazistas antimáscaras e antivacinas, ele expressou sua opinião.

"Tem coisas que me chamam a atenção. Acabei de ver um filme de 1956 que fala sobre uma pandemia em 2020. Quando ouço coisas assim, digo a mim mesmo que realmente existe uma teoria da conspiração. Sabe, hoje, existe um plano em ação na Alemanha. É uma 'plandemia', porque é assim em política", garante Tim Rissen. "As coisas vêm à tona como num roteiro, como num filme. Eu me pergunto se por trás de tudo isso não há conexões com a 5G ou a 6G", declara o motorista alemão.

Influência global

A jornalista francesa Chine Labbé, editora-chefe para a Europa do site Newsguard, que luta contra a desinformação, constata que a epidemia de coronavírus impulsionou as teorias da conspiração. Segundo ela, como muitas instituições adotaram ações distintas e às vezes contraditórias ante a propagação da Covid-19 – e essa mesma dissonância se manifestou em esfera global –, as pessoas ficaram confusas. Essa instabilidade gerou um clima de grande desconfiança.

“Quando você tem uma teoria que oferece uma resposta simples, ela é sedutora e todos ficam um pouco vulneráveis ​​a ela”, diz Chine Labbé, que assina o podcast semanal Good Code sobre questões éticas ligadas às novas tecnologias.

Vários jornalistas americanos tentam decifrar a identidade por trás do QAnon. Ninguém sabe se as mensagens conspiracionistas são produzidas por um homem, uma mulher ou um grupo de pessoas. Um nome citado com frequência é o do americano Jim Watkins, fundador do 8chan, um fórum criado em 2013 que hospedava robôs virtuais e supremacistas brancos, e foi fechado no ano passado por propagar o ódio e a violência. Watkins mora nas Filipinas e nega ser o misterioso Q.

O que se nota é que o fenômeno QAnon ganha contornos globais. Quem quer que esteja por trás de Q, tem a capacidade de influenciar e renovar a temática antissistema em outros países. Depois dos EUA, o movimento ganha popularidade na Europa, América Latina, Nova Zelândia e Austrália.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro