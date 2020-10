Acidente entre avião e ultraleve deixa cinco mortos na França

Cinco pessoas morreram neste sábado (10) na colisão de um ultraleve e um avião de pequeno porte em Loches, região central da França, informou a prefeitura do departamento de Indre-et-Loire.

Publicidade Leia mais

Um pequeno ULM (ultraleve) transportando duas pessoas e um avião turístico do tipo DA40, com três pessoas a bordo, se chocaram, por volta das 17h pelo horário local (12h pelo horário de Brasília). "O ultraleve caiu sobre a cerca de uma casa em Loches, sem causar nenhuma vítima adicional, enquanto a aeronave veio ao solo numa região desabitada, a várias centenas de metros dali", disse Nadia Seghier, secretária-geral da prefeitura de Indre-et-Loire.

"As cinco pessoas envolvidas no acidente estão mortas. O pequeno ULM caiu na rue Aristide Briand, (a menos de dois quilômetros do centro de Loches,) e o avião turístico acabou caindo na região de Haut Jarry, perto da periferia da cidade, não muito longe da torre de água ", completou.

"Eu ouvi um grande estrondo e logo após as sirenes", disse Robert, um vizinho do local do acidente, que disse não ter visto as aeronaves. De acordo com depoimentos coletados pela AFP, a área foi totalmente isolada e as autoridades pediram que à população ficasse em casa. Técnicos de identificação criminal foram enviados ao local para identificar os corpos. Cerca de cinquenta bombeiros trabalharam nessa ocorrência, além de trinta policiais que se encarregaram de estabelecer desvios nas estradas da região.

Agentes dos serviços de emergência aeronáutica de Lyon foram mobilizados, inicialmente, para localizar o avião, que foi encontrado rapidamente, com a ajuda de um helicóptero, especificou a prefeitura.

As identidades das vítimas e as causas do acidente ainda são desconhecidas. Uma investigação foi aberta pela polícia de Loches.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro