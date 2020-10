França bate novo recorde de casos de Covid-19 em meio a alta de casos na Europa

A França enfrenta a segunda onda de coronavírus cerca de cinco semanas depois do início do ano letivo.

O número de novos casos de Covid-19 na França bateu um novo recorde neste sábado (10), com cerca de 27 mil diagnósticos positivos em 24 horas, de acordo com dados divulgados neste domingo (11) pela Agência de Saúde Pública do país. No total, 1.456 pacientes estão hospitalizados nas unidades de terapia intensiva, a maior alta registrada desde maio, após o confinamento.

No auge da epidemia, no início de abril, mais de 7.000 pacientes estavam hospitalizados nas unidades de terapia intensiva dos hospitais públicos franceses. Esse número caiu bastante até o final de julho, e em seguida se manteve estável entre 350 e 400 pacientes até o final de agosto. Com o fim das férias no hemisfério norte e a volta às aulas em setembro, a alta tem sido constante e preocupa os profissionais da saúde. A capacidade máxima dos hospitais públicos franceses é de 5.000 leitos nas UTIs.

O número de casos graves, que necessitam intubação, são um parâmetro importante do nível de circulação do vírus, e vêm sendo acompanhados de perto pelas autoridades francesas. Quando a Covid-19 de propaga de maneira descontrolada, pode atingir muitas pessoas de mais de 65 anos e com patologias pré-existentes. Elas estão mais propensas às formas graves e o sistema de saúde pode, desta forma, ficar saturado, sem capacidade para atender pacientes crônicos para tratamentos ou intervenções cirúrgicas.

Na França, onde várias cidades estão em alerta máximo, como é o caso de Lyon e Paris, por exemplo, algumas operações não urgentes já começam a ser desmarcadas para receber os pacientes com a Covid-19. Atualmente, o número total de doentes hospitalizados na França, que engloba também formas moderadas da doença, é de 7.976 pesssoas e sobe diariamente. A taxa de testes positivos é, atualmente, de 11% no país. Nas últimas 24 horas, 54 pessoas morreram vítimas da doença: 32.684 desde o início da epidemia.

O governo vem multiplicando as restrições nas áreas mais atingidas, na tentativa de conter a circulação do vírus nas áreas mais críticas. A estratégia é manter um equilíbrio entre a economia e as medidas sanitárias, por períodos determinados e em função do nível de contaminação local. É o caso de Paris, onde bares estão fechados desde a última terça-feira (5) e os restaurantes são obrigados a adotar um protocolo rígido. O Conselho Científico, que guia as decisões do governo, já alertou que confinamentos locais não estão descartados.

Europa multiplica medidas

Na Europa, onde mais de 6,2 milhões de contágios foram registrados e 240 mil pessoas morreram, as restrições aumentam para frear a propagação. Na Alemanha, a maioria das lojas, bem como todos os restaurantes e bares, devem fechar das 23h às 6h, pelo menos até 31 de outubro. Com mais de 4.000 novos casos registrados oficialmente todos os dias, a chanceler Angela Merkel alertou que, se a disseminação da Covid-19 não se estabilizar em dez dias, o país tomará novas medidas.

No Reino Unido, o conselheiro estratégico do primeiro-ministro, Edward Lister, escreveu aos parlamentares do noroeste da Inglaterra, região particularmente afetada, dizendo que era "muito provável" a aplicação de regras mais rígidas em "algumas áreas". O primeiro-ministro Boris Johnson declarou neste domingo (11) que anunciará novas restrições para lutar contra a epidemia nesta segunda-feira (12).

Outros países europeus também registram aumento dos casos. A Polônia insitituiu horários para os mais velhos irem às compras neste sábado (10) e instituiu a obrigatoriedade do uso da máscara nos locais públicos. Na Dinamarca, diversos casos positivos também foram detectados em abatedouros de vison, usados para fabricar casacos de pele. A Espanha também decretou estado de emergência sanitária em Madri parar frear as contaminações. A região registrou 10 mil contágios por dia, em média, nos últimos dias.

