França: homenagem nacional a professor decapitado está marcada para quarta-feira (21)

Pessoas se reúnem em frente ao colégio Bois d'Aulne após o ataque no subúrbio parisiense de Conflans St Honorine, França, 17 de outubro de 2020. REUTERS - CHARLES PLATIAU

Texto por: Paloma Varón 3 min

Centenas de pessoas foram neste sábado (17), espontaneamente, prestar homenagem ao professor de História e Geografia Samuel Paty, morto na sexta-feira (16) na cidade de Conflans-Saint-Honorine, a 50 km de Paris, por um terrorista de origem russa. Manifestações contra a barbárie deste crime ocorreram em outras cidades da França, como Nice e Rennes. Uma homenagem nacional ser prestada na próxima quarta-feira (21) em coordenação com a família do professor assassinado, anunciou o Palácio do Eliseu.