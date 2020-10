Assassinato de professor por extremista retoma discussão sobre laicidade nas escolas da França

Cartaz de apoio aos professores em manifestação em Paris em homenagem a Samuel Paty. Em 18 de outubro de 2020. REUTERS/Charles Platiau

Texto por: RFI 3 min

Os jornais franceses desta quarta-feira (21) abordam as dificuldades enfrentadas por professores em sala de aula, um assunto que voltou a debate após o assassinato de Samuel Paty por um extremista islâmico, na sexta-feira (16). O professor de história decapitado será homenageado e receberá honras acadêmicas póstumas numa cerimônia na universidade Sorbonne, na qual o presidente Emmanuel Macron deve assinalar as principais decisões do governo na luta contra o terrorismo.