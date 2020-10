Presidente do Culto Muçulmano na França condena caricaturas de Maomé nas escolas

O presidente do Conselho francês do culto muçulmano (CFCM) Mohammed Moussaoui é contra a exibição de caricaturas de Maomé nas escolas. KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Texto por: RFI 3 min

Em entrevista publicada nesta terça-feira (27) no site Franceinfo, uma das lideranças da religião muçulmana na França diz não concordar com a apresentação de charges do profeta Maomé aos estudantes franceses. “Existem outras maneiras de explicar o respeito mútuo, o respeito pela liberdade de cada um”, argumenta Mohammed Moussaoui, presidente do Conselho Francês do Culto Muçulmano.