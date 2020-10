Ataque a faca em igreja de Nice deixa pelo menos três mortos

Oficiais go grupo de elite da polícia diante da Basílica de Notre-Dame, no centro de Nice, após o ataque a faca que matou, ao menos, três pessoas na cidade da Riviera Francesa AFP - VALERY HACHE

Texto por: RFI 3 min

Três pessoas morreram em um ataque com faca realizado nesta quinta-feira (29) em Nice, no sul da França. O atentado aconteceu às 9h locais (5h de Brasília) dentro da basílica Notre-Dame de Assunção, no centro da cidade da Riviera Francesa.