Em meio a ameça terrorista, França inicia novo lockdown para frear Covid-19

Soldado patrulha região próxima à da torre Eiffel no primeiro dia do lockdown na capital francesa AP - Thibault Camus

Texto por: RFI 4 min

A França amanheceu nesta sexta-feira (30) em um novo lockdown para tentar frear a epidemia do novo coronavírus. A segunda onda da doença, preveniu o governo, deve ser pior e matar mais do que a primeira, em março. Apesar do contexto sanitário desfavorável, as escolas continuarão abertas, mas o fechamento dos estabelecimentos não foi totalmente descartado pelo governo.