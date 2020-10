Dois dias após ataque terrorista em igreja de Nice, padre ortodoxo é baleado na cidade francesa de Lyon

Polícia e bombeiros diante da igreja onde um padre ortodoxo foi ferido com dois tiros. AP - Laurent Cipriani

Texto por: RFI 3 min

Um padre ortodoxo de nacionalidade grega foi baleado com uma espingarda neste sábado (31) em Lyon, cidade no sudoeste da França, por volta das 16h no horário local (12h em Brasília). O suposto autor dos disparos fugiu. O crime acontece apenas dois dias após um ataque terrorista em uma igreja no sul do país, quando um homem matou três pessoas, eles elas uma brasileira.